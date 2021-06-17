韓國女星張娜拉2001年以歌手身分出道，隨即出演電視劇《開朗少女成功記》和《紅豆女之戀》，瞬間紅遍全亞洲。40歲的張娜拉踏入演藝圈20年來，也有「童顏美女」稱號，近期她受訪時被問到保養秘訣，她卻謙虛地說自己稱不上童顏，還正在慢慢變老；聊到婚姻問題，也笑說有被父親催婚，她也罕見透露感情觀。

張娜拉近期主演的電視劇《大發不動產》剛結束，近日她出席活動，提到不知不覺踏入演藝圈20年，感謝受到許多人照顧，才能在辛苦、流浪和想放棄的時候堅持住，「幸好現在過著感恩的人生」；她也表示20年來有很多作品，其中最喜歡的就是演戲，她認為工作最大的動力就是喜歡演戲，「我的夢想就是成為獨一無二的演員」。

而從出道至今張娜拉一直有「童顏美女」的封號，不久前在IG分享素顏模樣就引起討論，40歲卻保有如當年青春的美貌相當驚人，因此被問及有什麼保持童顏的秘訣，她卻謙虛地回應，「我有很多皺紋，皮膚又薄，說不上童顏，樣貌跟年齡相符，而且正在慢慢變老」。

另外張娜拉早已過了適婚年齡，但她對婚姻這方面一點都不急，反倒是她的父親經常公開喊話向她催婚，讓她每次都快無法招架，但她也罕見分享自己的感情觀，「我不是不婚主義者，只是哥哥結婚後，多了新的家人，我的生活也變得更多采多姿」。