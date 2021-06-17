五年來首次載人任務 神舟12號火箭將3人送上太空站

神舟十二號3名航天員順利進駐天和核心艙

據中國大陸載人航太工程辦公室消息，在神舟12號載人飛船與天和核心艙成功實現自主快速交會對接後，太空人乘組從返回艙進入軌道艙。這是中國人首次進入自建的太空站。

《央視新聞》報導，按程式完成各項準備後，先後開啟節點艙艙門、核心艙艙門，北京時間2021年6月17日18時48分，太空人聶海勝、劉伯明、湯洪波 先後進入天和核心艙，標誌著中國人首次進入自己的空間站。後續，太空人乘組將按計劃開展相關工作。

神舟12號載人飛船與天和核心艙實現自主對接後，太空人乘組進入軌道艙。這是中國人首次進入自建的太空站。（圖／央視截圖）

陸媒《觀察者網》對此發表評論認為，神舟12的成功發射是又一個重要歷史時刻，因為中國太空站是集歷史上太空站經驗之大成而設計的實用型太空站。神舟12的任務和1986年的聯盟T-15號很相似，目的是為後續空間站的建造和利用開好一個局。

評論認為，和前面幾個歷史時刻一樣，面對全新的太空站、全新的技術、全新的任務，第一個乘員組一定會遇到很多挑戰。但是，中國太空站比美蘇第一個試驗型空間站技術成熟得多，比和平號更完善，比國際空間站更有效。

該評論文章表示，神舟12號的成功發射及中國太空站的首次入駐和20多年前國際空間站的首次入駐具有相似的意義，都代表了人類在太空的持續存在。所不同的是，這次是不同的國家，不同的人，它將改變幾十年來美俄主導的太空格局。