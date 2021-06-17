「抗疫女神」賈永婕人美心善，熱血募資300多台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），並親自送往各大醫院，善心暖舉被讚爆。未料竟還有人質疑賈永婕動機，目的在分裂台灣，讓她一度在直播哽咽泛淚：「我有多愛台灣！」主持人翟翾更是為賈永婕心疼又不捨，今（17日）在節目中直言：「這樣一個願意做事情的人，逼著她被逼到說，我要出面出來講說我從頭到尾都順時中，我何德何能哪根蔥，她要這樣自己罵自己，我覺得看了很不忍心。」

到底誰是出征賈永婕的兇手？資深媒體人羅友志在《新聞大白話》直言：「就是有周玉蔻這些人，她在講什麼分化什麼就是她啦。就是這種人，每次大家有想要好的事情出來，第一個想要打、先分裂大家的一定是周玉蔻，這麼多年了大家還看不清楚嗎？」

「每一個事情，她一定要出來把它分二分法以後，你是你我是我，就連她要離開一家公司也是一樣，一定要把我拖下水，她就是這種性格。」羅友志感觸良多地說，對方沒有把一個人拖下水、沒有造成社會一點漣漪紛爭，她不開心的，直言這樣子的人一旦多了，賈永婕就沒用了。

羅友志接著解釋原因，因為只要你想做什麼事情，就會有周玉蔻們、苗博雅們、就會有焦糖們給你身上貼標籤、潑髒水，「你找一個假帳號，或是自己沒有這麼熟的小咖出去(留言)，潑完（髒水）之後沒事」，直指背後目的就是政治作戰。

資深媒體人周玉蔻今日在臉書聲明，表示昨晚起有人以共產黨手法，造謠挑撥台灣派與賈永婕的關係，編造所謂「綠營名嘴」罵賈永婕的假消息，直斥此手法無恥邪惡又可恨，「本人特此聲明，蔻蔻姐對賈永婕的善舉十分感動又佩服，從未有過任何負面評論。ptt 文已經截圖，今天將提起假訊息傷害本人專業形象的司法訴訟，絕不放過任何一個無事生非、造謠，破壞台灣團結的壞蛋！」