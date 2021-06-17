華南金控旗下華南金資產管理公司，17日獲中華信評授予長期發行體信用評等「twA+」，短期發行體信用評等為「twA-1」，評等展望「穩定」。 中華信評認為，華南金資產管理為華南金控集團中具策略重要性的子公司，業務上為母公司提供更多彈性，從事於房地產管理與投資與都市更新業務。

華南金資產管理成立於2005年，有標普全球評級「bb+」等級。中華信評主辦分析師周怡華指出，該公司業務範圍從不良貸款 (NPL)收購業務，發展擴及至直接房地產投資與法院拍賣服務，這也是政府近來提出都市更新與危老建物重建的計畫，帶給該公司新的商機。

中華信評認為，華南金資產管理的資本水準，及至2020年底，以借款對調整後總股東權益(adjusted total equity，ATE)計算的槓桿水準為 2 倍。華南金資產管理過去幾年的平均資產報酬率（return on average assets，ROAA）， 因不動產專案需要時間完成而面臨波動 。平均來看，該公司的獲利能力，以 ROAA計算，應與 2％至 3％的國內業界平均水準相當。