中央銀行17日的第二季理監事聯席會議決議維持政策利率不變，重貼現率停留在1.125％的歷史最低點，已連續第五個季度沒有調整，對於背負房貨的購屋族是好消息。

惟，瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎指出，16日美國聯準會的內容談及縮減買債、可能升息的時點提前等，都會帶給台灣金融市場方向改變的訊號，加上台灣經濟情勢良好，一旦通膨持續，央行政策利率將面臨走升的可能。

瑞銀經濟研究部認為，台灣央行最快可能在今年底調高政策利率，2022年是更精確時間點，至於升息機率有多少，則取決於台灣通膨、疫情進展。

臺灣5月份通膨數據高到2.48％，鄧維慎指出，實際分析起來，是油價上漲造成的拉動效果，大約超過1個百分點，換句話說，2.48%當中有 1.1％左右來自於油價。由於油價是從底部往上走，現在布蘭特油期74美元/桶，價格居於高水位，一旦這個現象持續，接下來幾個月通膨緩慢往下走，瑞銀估計今年年底，台灣的通膨應又會低於2％以下。

至於疫情進展，鄧維慎認為，台灣5月以來的感染擴散，每一位投資者都非常關心、也有所憂慮。「台灣如果是跟自己比，這段期閶和過去確實令人擔憂」，他說，但如果是和其他經濟體比較，臺灣並沒有做得那麼差，新增確診案例占總人口比，東南亞各經濟體遠比台灣高出許多，總體來講，不能說台灣是絕對的優等生，至少還是一個比較優秀的學生。

雖然疫情的不確定狀況多，目前瑞銀估計，台彎在今年第三季可望逐步回到正常運作，內需產業的餐飲住宿經營受限制，第二季仍難逃季減2％左右的宿命。