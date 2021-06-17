俗稱「印度變種」的新冠病毒Delta( Delta variant Covid)，引起嚴重關注，因為實驗室測試表明，它具有更強的傳染性，還有對疫苗的抵抗力。如果只有單劑接種，被印度變種的感染率仍然很高，只有2劑接種才有足夠的保護力。

6月初，發表在《刺胳針》醫學雜誌( The Lancet,也稱《柳葉刀》)上的一項英國研究，調查了接種疫苗的人在接觸 Delta(印度變種)、Alpha（英國變種）和 Beta（南非變種），體內產生的中和抗體的情況。結果發現，不管哪一種疫苗，面對印度變種病毒，中和抗體的生成效率都有下降，也就是比較難以對抗。

報告稱，完整接種兩劑BNT 疫苗的，面對Delta 變體時，體內抗體濃度比面對原初新冠病毒株要低6倍。而且Alpha 和 Beta 變種，也出現抗體反應較低的情況，Alpha 的抗體量減少 2.6 倍，Beta 的抗體量減少 4.9 倍。

不過，法國巴斯德疾病研究所的結論有點不同，他們說接種BNT疫苗產生的中和抗體，對 Delta 變體的效果是對 Alpha 變體的3~6倍。

那麼疫苗還有效嗎？仍然是正向的，因為實驗室中測量的抗體濃度不能完全確定疫苗的功效。特別是，抗體是由B細胞所製作，而人體的免疫細胞還有其他種類，實驗沒有考慮到殺手 T 細胞的角色，在第2次免疫反應時，殺手T細胞會攻擊已經感染的細胞，以阻斷感染情況。

因此，真實世界的調查，對於衡量疫苗有效性更為重要，而且初步結果是令人欣慰的。

根據英國公共衛生部周一公佈的數據，BNT疫苗對上 Delta 變種、Alpha 變種都表現出同樣有效的統計數字。

這是一項涉及 14,000 人的研究，完整接種2劑BNT的人，面對 Delta 變種有96%的保護力，有4%會重症住院；而接種2劑AZ疫苗的保護力是 92%。

不過英國衛生當局在 5 月底發布的數據成績要差一些，報告稱2劑BNT的保護率是 88%， Alpha 變種的保護率是 93%。

再說AZ疫苗，面對 Delta 變種的保護效果是 60%，面對 Alpha的療效為 66%。

下一個題目是：「1針夠嗎？」 ，現實是「可能不夠」

1劑BNT疫苗後，79%的人對原始新冠病毒株產生了可測量的中和抗體反應，但是面對Delta 變種，這一比例下降到32%！

而巴斯德研究所發現，1劑AZ疫苗，對 Delta 變種，「幾乎沒有效果！」

這些調查使歐洲國家修正了2劑疫苗的間隔時間，英國將 40 歲以上民眾的兩次接種間隔時間，從 12星期縮短到 8 星共。

在法國，第2劑BNT和 莫德納(Moderna)的等待時間，從5星期縮短到3星期。

總之，科學家們一致認為，針對 Delta 變種的最佳防禦是「接種完整的2劑疫苗」。