《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，美國空軍參謀長布朗（Charles Brown Jr.）上將16日對國會議員們表示，F-22匿蹤戰機的後繼者「下一代空中優勢」（Next-Generation Air Dominance, NGAD）系統將具備對地攻擊能力，讓其在孤身闖入敵陣時，能對地面的防空系統進行反擊。

布朗16日出席美國聯邦眾議院軍事委員會（House Armed Services Committee）關於2022財年國防預算需求的聽證會時，他表示，NGAD應成為一款多用途戰機，強調其主要任務雖是爭奪空中優勢，但也將擁有部分對地攻擊能力，不僅確保生存能力，也增加其任務彈性。暗示NGAD或將能被用於執行防空壓制（SEAD）任務。

布朗還表示，與F-22相比，NGAD將增加武器酬載和航程，以因應印太區域的長距離作戰需求。美國空軍空戰司令部（ACC）司令凱利（Mark D. Kelly）上將先前曾表示，NGAD可能擁有兩種構型，一種航程較長，主要用於印太區域；另一種航程較短，將擔負歐陸空防任務。

《空軍雜誌》指出，雖然NGAD計畫的核心是一款先進戰機，但其也包含其他額外項目，例如負責攜帶額外彈藥並執行其他任務的無人僚機等。

另外，美國空軍2022財年未如往年一般，將額外12架F-35A戰機加入希望清單，代表就算國會願意給更多經費，該軍種也希望將錢花到其他項目上。對此布朗承認，目前版本的F-35「不一定是我們想要的F-35」，希望等該型戰機的Block 4版本飛航作戰軟體完成後再增購，確保機隊有能力對抗中國大陸威脅。