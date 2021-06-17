藝人賈永婕募款千萬購買300多台「救命神器」HFNC給各大醫院。不料，卻遭部分網友嗆聲稱賈永婕分裂台灣。總統蔡英文17日特別打電話向賈永婕致謝，「妳的熱情我100%可以證明，妳是美少女這件事，我120%更可以證明。」同時也為賈永婕遭到抹黑抱屈。根據輿情民調網站《聲量看政治》統計分析，蔡總統打電話給賈永婕，讓蔡英文的即時新聞社群聲量，在17日晚間6點高達10萬點。

據臉書粉專《聲量看政治》17日統計分析，蔡總統打電話給賈永婕跟她致謝，兩人的互動，讓蔡英文的即時新聞社群聲量，在17日晚間6點達到10萬點。蔡總統與賈永婕、黃光芹的互動，也是蔡總統今日聲量的來源。同時間，衛福部長陳時中的聲量則僅約8.6萬點。

該粉專指出，台北市長柯文哲在下午4點開記者會，至晚間6點為止，僅約3717點，至晚上10點，最高聲量為2萬點，也是柯文哲近期以來新低。而新北市長侯友宜的聲量則約5653點。

網友表示，「講坦白話，小英一出手直接解除3個人3件事3個誤會...我今天實在有點生氣，一個民進黨不如小英關鍵性的出手。」、「小英正在立示範。她這套若運用得好，之後民進黨後人可循此模式。」、「我就知道，善心人偉大。」