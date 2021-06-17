新加坡5月非石油國內出口不如預期 23:012021/06/17 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據新加坡企業發展局17日公布，新加坡5月非石油國內出口（NODX）年增8.8％，主要因為機械、製藥和化學品需求上揚，不過數據遜於市場預估的增加14.65％。5月非石油國內出口經季調後月減0.1％，亦不如市場預估的月增4.5％。 大陸稅局 啟動假發票查核 疫情延燒 澳盛仍上調台灣經濟成長率 #上揚 #新加坡 #石油 #出口 #企業發展局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 泰國今年IPO市場規模可望創新高 08:572021/06/17 財經 台灣5G三大指標 亞太區第一 04:102021/06/17 產業．科技 東南亞最火 泰國今年IPO可望創新高 04:102021/06/17 全球財經 台灣之光 美今年買電動自行車 3台有1台是MIT 16:082021/06/17 財經 油價上看100美元 專家揭3訊號引爆石油危機 17:362021/06/17 財經 央行利率連5凍 今年經濟成長率上修至5.08％ 16:272021/06/17 財經 美日台合辦智財權研討會 20國官員線上分享經驗 14:042021/06/17 政治 大陸公佈多起虛開發票騙稅案 KPMG：降低發票風險應強化合約管理 14:512021/06/17 兩岸 拜登會蒲亭：重大基礎建設應是網攻禁區 13:372021/06/17 國際 宇峻新手遊日本奏捷 H2更旺 04:102021/06/17 產業．科技 陸商務部：1至5月中國對「一帶一路」沿線國家投資增長13.8％ 17:282021/06/17 兩岸 財經熱門新聞 友達、群創、彩晶亮燈漲停 面板大復活？專家說看這指標 - 財經 長榮、陽明、萬海有多強？謝金河曝三雄幹掉這家陸企 - 財經 長榮爆百萬天量大逃殺 內行驚揭2大陰謀 - 財經 聯發科、高通激戰5G晶片戰場 後5奈米時代華為恐遭滅頂 - 財經 CureVac疫苗試驗失敗 股價腰斬還不夠？分析師目標價更低 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。