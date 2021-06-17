根據新加坡企業發展局17日公布，新加坡5月非石油國內出口（NODX）年增8.8％，主要因為機械、製藥和化學品需求上揚，不過數據遜於市場預估的增加14.65％。5月非石油國內出口經季調後月減0.1％，亦不如市場預估的月增4.5％。