2020年大多時候與2021年第一季，股票與債券交易熱絡，和企業積極尋求銀行交易咨詢服務，為美國大型銀行帶來可觀的交易收入，不過近來銀行相繼示警，華爾街交易熱潮正逐漸消退，第二季交易收入便可能開始萎縮。

美聯準會（Fed）在新冠肺炎疫情期間為市場注入大量流動性，企業爭相發行新債和上市，散戶與機構投資人迅速承接這些證券，帶動銀行交易收入激增。銀行高階主管雖然預警交易收入可能開始大幅下滑，明顯不如2020年的水準，但亦強調表現仍算強勁。

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）日前表示，第二季交易收入可望超過60億美元。值得一提的是，該數字較2020年同期創下的97億美元紀錄銳減38％。

儘管如此，迪蒙稱第二季預期的交易收入「仍然很好」。的確，在2020年前，逾60億美元交易收入就是逼近季度紀錄的水準。

花旗集團財務長財務長梅森（Mark Mason）亦預警，第二季交易收入可能較一年前同期陡降約三成，主要因為固定收益交易萎縮。

美國銀行高階主管近來相繼示警，2020年可觀的交易收入無法持續。摩根士丹利執行長高曼（James Gorman）日前表示，固定收益交易收入可能下滑，顯示業務回復正常化。

高曼指出，第二季交易收入顯然不會重現第一季或一年前的榮景，不過將依然維持強勁。

分析師已預期華爾街銀行第二季交易收入將下滑，降幅大於銀行預期。

2021年開春後，銀行類股氣勢如虹，直到6月才顯露疲態。聯準會16日透露將比預期更快升息，此舉有助銀行業獲利，帶動銀行類股股價上攻。

2021年迄今，KBW那斯達克銀行指數大漲31％，同期標普500指數漲幅約12％。不過進入6月後銀行類股表現遜於大盤。