巴西央行為了抑制通膨躥升，16日再度升息3碼，將基準利率上調至4.25％，同時暗示未來可能繼續升息。

巴西央行貨幣政策委員會16日將Selic利率上調0.75個百分點至4.25％，符合市場預期。巴西是新冠肺炎疫情爆發以來率先升息的大型經濟體之一，自3月將基準利率自2％的歷史低點上調3碼後，迄今連續三度升息。

巴西央行暗示可能繼續升息，以對抗消費者物價急速躥揚。許多經濟學家認為升息是必要之舉，以確保通膨不會失控，這項問題過往不時發生。巴西央行下次貨幣政策會議在8月召開。

投資機構Nova Futura Investimentos經濟學家席爾維拉（Pedro Paulo Silveira）表示：「巴西央行必須採取行動和緊縮貨幣政策，避免通膨失控。」

席爾維拉亦指出，央行在聲明透露貨幣政策正常化意圖，相較於疫情期間的寬鬆立場。

貨幣政策委員會在會後聲明指出，在合適情況下將貨幣政策正常化，回復至中性水準。央行同時強調，調整政策有其必要性，以減輕通膨造成的暫時性衝擊擴大。

拜聯邦政府慷慨的刺激方案所賜，巴西經濟強勁復甦，但政府大手筆開支亦是通膨升溫的原因之一。

巴西的消費者物價自2020年底開始揚升，最初是海外對巴西農產品需求激增，帶動食品價格躥揚，能源成本攀升加重2021年的壓力，近期電價上漲進一步推高通膨。

巴西央行2021年的通膨目標是3.75％上下1.5個百分點，不過巴西3月的通膨率便超過區間上限，5月消費者物價年增逾8％。

巴克萊經濟學家塞姆斯基（Roberto Secemski）表示：「央行的消費者物價展望較5月例會惡化，通膨預測預料持續上修。」此外，部分經濟數據優於預期亦加重央行升息壓力。