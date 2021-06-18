台中電動公車採購案，再添一樁！總公司位於台中的凱勝綠能，17日公布與豐原客運公司簽訂新型「電動低地板大客車」買賣合約，合約總金額約2.4億元（含營業稅及貨物稅）。這是凱勝與台南府城客運簽訂「電動低地板大客車」買賣合約，共計7輛，合約總金額約8,500萬元（含營業稅及貨物稅）之後，又簽下一筆新型「電動低地板大客車」買賣合約。

為減少台中市空氣污染，台中市政府今年將以新闢路線或汰舊換新方式，希望今年底台中市電動公車累計目標達240輛，將可減少1.72公噸的細懸浮微粒（PM2.5），相當於減少約1.3萬輛機車的PM2.5排放量。而市府上述激勵政策，豐原客運17日率先響應，並與凱勝共同簽訂新型「電動低地板大客車」買賣合約。

凱勝表示，公司與豐原客運簽訂「電動低地板大客車」買賣合約，總金額約2.4億元（含營業稅及貨物稅）。這是豐原客運繼2018年4月19日簽署凱勝4輛電動低地板大客車的採購合約、總金額5,160萬元之後，再次續訂凱勝的新型「電動低地板大客車」。

不過，此次合約訂定銷售台數，因牽涉政府電動巴士的車輛補助款案，將以主管機關最終核定，並經買賣方同意的車輛數為準。至於未來實際銷售台數，若有異動，雙方將另簽訂增補協議書。

凱勝指出，一旦該主管機關合約獲得政府核准後，凱勝綠能預定明年全數完成交車。凱勝說，若以過去合約總金額推估，預計20輛電動低地板大客車，可增加公司營收及獲利。

截至去年底止，六都電動公車累計總數464輛，其中，台中市197輛，分別高於高雄市111輛、台北市與桃園市各48輛、新北市40輛，及台南市20輛，成為全台最多電動公車的直轄市。

台中市電動公車業者累計車輛數，以四方電巴54輛為最多，其次依序為中鹿客運53輛、捷順交通46輛、中台灣客運16輛，及豐原客運4輛，其餘業者電動公車數量較少。

豐原客運17日簽訂「電動低地板大客車」買賣合約，以過去合約總金額推估，預計20輛電動低地板大客車，等交車後，未來有機會超越中台灣客運的電巴數量。