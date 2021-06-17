德國生技大廠CureVac周三公布其候選新冠疫苗臨床試驗數據，有效性僅47%，未能達到標準，消息一出後股價崩跌幾近腰斬，分析師大幅下修該公司目標價，Guggenheim分析師Seamus Fernandez更預估，其合理股價將落在每股15美元至30美元之間。

CureVac周三公布第二階中期數據，有效性僅47%不達標，CureVac表示，參與的4萬名試驗者中，至少遭受13種變種病毒感染；該公司執行長Franz-Werner Haas指出，多種病毒株為疫苗有效性帶來很大的挑戰，儘管試驗結果不如預期，但仍會將剩餘的案例完成分析，可能有效性會有所改變。

市場原先寄望CureVac的問世能為疫苗荒帶來一線曙光，歐盟已於去年採購高達4億劑的疫苗，德國也和CureVac簽署備忘錄；隨著試驗數據出爐，周三盤後股價雪崩式暴跌，跌幅一度逾53%；截至17日台北時間23點02分，CureVac下跌41.68美元或43.97%，暫報53.11美元，

《Barron’s》報導，在CureVac臨床數據公布後，讓許多原先看好該公司的分析師大失所望，Guggenheim分析師Seamus Fernandez維持對CureVac「中立」評等，然而卻認為該公司還有很大的下行空間，預估合理股價約落在15美元至30美元之間。

Fernandez表示，儘管此次臨床數據令人失望，但基於該公司仍是一家掌握專業技術和大量資金的mRNA公司，因此將給予每股15美元至30美元的合理股價。該分析師先前預估價為90美元至110美元。

另外，美國銀行分析師Geoff Meacham將CureVac評等下修至「中立」，並給予50美元的目標價；券商Jefferies分析師Eun Yang稱該臨床數據「令人失望」，並將目標價從58美元下修至45美元。