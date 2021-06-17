機車靠邊騎要小心不要「超線」，否則600元罰單恐怕會找上你！一名騎士貼出紅單分享，表示騎機車7年，直到收到這張紅單才知道，原來騎機車也不能騎超出旁邊白線（邊線）。眾多網友看了心有戚戚焉，怒轟「這種檢舉都他X的有病」。

一名網友在臉書社團《爆怨2公社》發文並分享紅單照片，表示「騎機車7年，直到收到這張紅單才知道，原來騎機車也不能騎超出旁邊白線（邊線），阿嬤之前騎很慢都叫她騎外面一點，原來我才是錯」。

該網友更嘲諷表示「現在檢舉人維護交通真棒」、還說上班隔天就去量，證明該條白線確實是15cm的「路面外側邊緣線」，白線外就是路肩，汽機車禁行。

事實上違反道交條例第45條12款「任意駛出邊線」挨罰600元的騎士並不少，去年11月高雄一名女騎士也是收到600元罰單，才知道自己違規，但現場畫線不只讓騎士自己看不懂，放上網分享更引起許多網友討論「不然要騎哪？」。就連當時交通部長林佳龍在立法接受質詢時也坦言，從照片中他也看不出問題。

眾多網友更是憤慨表示：「檢舉達人真的是亂源」、「真的是吃飽太閒的人一堆，騎路肩被檢舉，騎正常車道被四輪的叭到天邊去，啊是怎樣，要騎兩輪的...飛天去嗎」、「這罰單意思是要我們跟汽車爭道，好吧，以後就騎外側中間，被叭我們就檢舉，隨意按喇叭….被攔就提吿妨礙自由」、「犯賤的是檢舉你的這個人，開單的單位也真是助紂為虐」。