南韓不只女偶像有優質臉蛋和身材，近年也有多名性感女DJ擁有高人氣，其中DJ MIU有一張神似少女時代潤娥的臉蛋，加上前凸後翹的魔鬼身材，有「暗黑版潤娥」封號；MIU不時會在社群曬美照，近日又PO出居家床照，擺出撩人姿勢炸出超巨北半球，好身材看得網友臉紅心跳。

MIU憑著撞臉少女時代門面擔當潤娥，還有令人目光無以輕易轉移的不科學身材，光是在IG就擁有超過167萬粉絲，人氣相當驚人；平時就以各種清涼穿搭常常引起討論，16日驚喜曬出2張躺在床上休息的性感照，她只穿著灰色平口小可愛，居家又不失小女人氣息。

DJ MIU近日PO出居家床照，擺出撩人姿勢炸出超巨北半球，好身材看得網友臉紅心跳。(圖/ 摘自DJ MIU IG)

畫面中MIU側躺在床邊，由上往下拍攝正好拍到超害羞視角，小可愛快包不住她雄偉的雙峰，超巨北半球幾乎快炸出小可愛，乳溝更是深不見底；MIU的誘人身材讓大票網友都快噴鼻血，「這個畫面浪費了我幾十分鐘」、「本斥但大」、「不太科學這身材」、「要窒息了，真的快不行了」。

其實MIU雖然有足以媲美偶像的外貌和身材，不過，她曾透露過自己目前只想專注DJ音樂事業，有朝一日像DJ SODA有名，所以拒絕各大綜藝節目的邀約。