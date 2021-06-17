網紅兼辣模的郭鬼鬼，擁有G罩杯傲人身材，曾是JKF封面女郎，不時會在社群網站PO養眼照放送福利，近日她曬出一系列沙漠風外拍照，沒想到不只沒穿內衣，一轉身還整個屁股蛋露出來，讓大批網友看了直噴鼻血。

郭鬼鬼17日在IG曬出一系列辣照，寫下：「第一次沒穿褲子在沙漠中滾來滾去」，只見她穿著白色細肩帶背心，一頭烏黑長髮隨風飄逸，十分撩人，最吸睛的是，除了背心，她下半身竟什麼都沒穿，隨興躺在沙地上，肩帶還滑落至手臂，看得出連內衣也沒穿，同時巧妙露出下身，幾乎遊走在走光邊緣，火辣程度破表。

郭鬼鬼曬大尺度辣照。（圖／翻攝自angelakuo0504 IG）

郭鬼鬼屁股蛋被看光。（圖／翻攝自angelakuo0504 IG）

尤其最後一張照片，郭鬼鬼以背影入鏡，整個屁股蛋完全跑出來見客，尺度相當大，有網友留言問「連丁字褲都沒穿嗎？」她也大方回「內衣也沒穿」。辣照一Po，立刻湧入大批粉絲暴動留言「第一次看到這樣的，我喜歡」、「太辣了噢買尬」、「第三張我直接放到最大」，連F奶插畫家泥泥都忍不住激動留言「這是誰！」

郭鬼鬼擁有天使臉孔、魔鬼身材，尤其美胸前有一顆黑痣，被視為她的性感招牌，去年她因為在「豬揚情變」後，被羅志祥點讚、轉發IG發文，加上曾在聖誕節曬出和羅志祥的合照受到關注，後來又學謝忻在地震時趴地晃胸而上新聞版面，在IG累積64萬人追蹤關注，人氣相當高。