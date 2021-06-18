【回憶殺】香港電影曾經風靡兩岸三地，在當時香港導演人才輩出，周星馳、王晶等人就是這個時代孕育出的才子，但由於競爭激烈，加上周星馳的名字那時候就幾乎成了品質保證，有不少導演祭出渾身解術，請來大牌演員力搶票房，卻還是敗在周星馳手下，王晶就是其中一人。

王晶有許多經典作品，然而拍完《澳門風雲》系列後，他就被質疑已經江郎才盡，為了挽回聲勢，他找來找強大的明星陣容，光四大天王就請到3位，包括劉德華、張學友、郭富城，其他當紅演員還有許志安、任達華、邱淑貞等人，而這部片最重要的目的就是捧紅當時還沒沒無名的張衛健。

事實上，王晶當時也找了黎明，就是為了湊齊四大天王，甚至已經放出消息，要將四大天王放在同一部電影裡，然而黎明卻以檔期無法配合拒絕，最後王晶只好以任達華和鄭伊健來補替黎明的位置，除此之外，他還在電影裡開了個玩笑，有個呆頭鵝的運動員角色名字就叫做黎明。

《唐伯虎點秋香》是無法超越的經典。（圖／翻攝自微博）

王晶為這部片取名為《超級學校霸王》，有這麼強大的卡司做陪襯，照理說票房會十分可觀，然而這部電影的上映日期卻強碰到了《唐伯虎點秋香》，在周星馳的強力壓制下慘敗，從這兩部片的流傳程度就可以知道，《唐伯虎點秋香》已到達《超級學校霸王》無法觸及的高度。