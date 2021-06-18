想過上隨性自在又富有的好日子，除了後天努力奮鬥，先天的好命基因也相當重要！搜狐網命理專欄點名，雙子座、摩羯座、水瓶座、射手座的人天生自帶好運體質，不論是事業還是感情都一輩子順遂。

▍1.雙子座

雙子座性格脾氣好，不僅情商、智商皆高，對待朋友大方，看待愛情的眼光也很坦蕩灑脫，因此給人不錯的印象。在雙子座的一生中，幾乎不會有難以跨過的坎，他們很會把握機會，將自己的優點發揮出來，無論是學習、事業、愛情還是人際關係，即使遇到困難都能處理得非常好。若自己無法解決，則會碰到貴人出手相助。

▍2.摩羯座

摩羯座是最理智的星座，總是很懂自己需要的是什麼，所以摩羯座的人生其實很少出錯，他們會完善安排自己的人生計畫，哪怕在事業上不慎出錯、投資失敗，他們也會想辦法及時停損，不會讓自己損失太多。因此，當你陷入選擇困難的時候，摩羯座必定是可以幫你做出正確決定的好友。

▍3.水瓶座

水瓶座的智商超級高，無論他們遇到什麼困難，都能以自己的聰明才智迎刃而解，他們善於進行各種理性分析和思考，理智派的人格魅力讓每個人都很崇拜。他們不僅在事業上有著突飛猛進的發展，愛情方面也是桃花朵朵開，加上水瓶座的人總是自命不凡，只管好自己，自然不會有過多煩惱。

▍4.射手座

射手座最難能可貴的正是灑脫的性格，他們活得淡然，對於很多事情不屑一顧，因此少了很多牽絆與麻煩，好運氣反而會頻頻降臨。射手座的人認為，「自先沉穩，而後愛人」，唯有讓自己的人生簡單快樂，生活才能過得順遂，哪怕有人看不慣，他們也根本不在乎。