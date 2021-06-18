日本贈台的124萬劑AZ疫苗於15日起大規模開打，原本是防疫救命的要事，不料，卻傳出十多起老年人接種後死亡的憾事。高雄榮總家庭醫學部高齡醫學中心主任周明岳表示，這幾天門診就有不少高齡者子女特地為此掛號詢問，問題幾乎都一樣，「為何沒打沒事，一打就出事」，這樣還要接種疫苗嗎？

周明岳指出，全國每天都有老年人因心肌梗塞、腦中風而死亡，只是最近幾天疫苗接種對象以銀髮族為主，長輩在接種之後突然病故，當然就會跟疫苗接種聯想在一起。

周明岳認為，老年人施打疫苗仍是利遠大於弊，建議只要成功預約，就依照時間前往接種。另建議，衛福部應該儘速提出數據，釐清因果關係，否則會有更多老年人不想出門打疫苗。

此外，家屬務必讓老人家適時補充水分，周明岳表示，年紀一大，腦中執掌口渴感覺的中樞神經也退化，即使身體缺水，可能也不覺得口渴，因此，陪同施打疫苗過程中，一定要隨身攜帶開水飲料。

再者，老人家外出時不太喝水的另一個原因就是如廁不便，建議家人，先觀察接種站附近公廁位置，告訴老人家「不用擔心，想廁所就講」，這樣老人家就願意多喝水。