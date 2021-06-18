苗栗竹南科學園區爆出移工確診，國內經濟命脈是否瀕臨失守？去年4月加坡也曾面臨類似的難題，他們如何處理？

●連2年爆移工群聚 新加坡前車之鑑

京元、超豐和智邦等國內電子大廠，目前累積破240人確診，其中逾200人都是外籍移工，由於距離經濟重鎮竹科距離極近，引發科技業緊張情緒。

2020年4月時，新加坡的移工宿舍同樣曾爆出大量確診。專家認為，移工宿舍的生活條件，是確診數會不斷增加的原因之一。新加坡總人口570萬，約30萬名是外籍移工，當地去年4～8月間所有確診者中，高達94.3%都來自移工宿舍群聚。今年年中，新加坡再爆移工確診潮，截至目前，累積超過5.4萬名移工感染。

新加坡的防堵措施循序漸進，一開始的目標是把病毒控制在宿舍內，嚴密防堵病毒流出，接著則是把宿舍中隱藏的感染源找出來，並密切監控移工們的健康狀態。

→第1步：即刻啟動隔離措施

疫情爆發後，新加坡即刻下令啟動4月7日到6月1日的全面封鎖，長達近2個月，關閉學校、非民生必需的店家停業，並規定移工須留在宿舍，不得外出。在特殊情況下，除了工作、生活必要之外，移工也不得離開房間。

封城期間，繼續住在宿舍中的移工，依規定必須下載TraceTogether足跡追蹤App，或是穿戴追蹤裝置，便於高層管理行蹤。他們還在移工的帽子上以不同顏色作標記，區分各個接觸群體的移工，規定他們在舍內活動時要戴著帽子，高層一眼就能看出有沒有混群用餐的情形。

新加坡的移工防疫防堵措施循序漸進，值得台灣學習。(示意圖/Shutterstock)

→第2步：密切追蹤健康狀況

為了確保移工如實回報行蹤、健康狀況，當地人力部發布了行政命令，協助企業確實支付員工薪水，以防找不到員工，也承諾免費替確診的移工負擔醫療費用。

去年4月底，移工宿舍中每15人就有1人獲PCR採檢，篩檢率比當時其他國家高出許多。他們優先篩檢在基礎設施服務的移工，確保民生運作不因此受影響；同時，任何人只要出現呼吸道相關症狀，無論是否已經做PCR篩檢，都會要求做隔離，政府也會提供醫療照護。

→第3步：降低宿舍共居密度

除了封鎖移工宿舍長達數月，並限制移工行動，新加坡也策略性降低宿舍居住密度。當地有43間大型的「專門建造宿舍」（PBD）中，每間能容納超過1,000人，去年該型宿舍的平均居住密度為88%，今年降到60%。

印度籍的移工巴加萬（Mathiyalagan Kathikeyan）說，疫情爆發前，他和其他11人共用一房，今年4月降到一房9人。其餘住戶全都移居到新建的「快速建造宿舍」（QBD）和營建居住單元（CTQ），另有一批人則是直接離開返國。新加坡預計未來會再增建新宿舍，容納多達10萬名移工，每房最多能住10人。

政府並對移工宿舍實施新規，除了從每4.5平方公尺容納一人，改為每6平方公尺容納一人，不含公設，也將上下舖換為單人床，且更注重衛生清潔，也會統一發放衛生用品給移工。

→第4步：定期做舍內普篩

每隔14天，新加坡都會針對移工宿舍中的居民做定期採檢，產業包括營建、加工出口和船務航運等。一開始僅針對15%宿舍內移工，後擴大到90%宿舍居民、短期內再達100%，全員排入定期篩檢計劃。

新加坡現任人力部長陳詩龍先前指出，擴大、定期的採檢措施啟動後，當地確診數在3週內大幅增加，代表找出更多隱形感染源。他也表示，定期做篩檢，是人力部應對移工宿舍染疫的「關鍵管控指標」，用這個方法來掌握感染趨勢「非常準確」。

→第5步：設「低醫病比」隔離機構

針對已經染疫的移工，新加坡依《傳染病法》快速設置「社區照護所（CCF）」等機構式隔離空間，只要是已經確診或疑似確診的移工，如果症狀輕微，就會被送進照護所做隔離。如他們將世博會的會展中心做改良，在10萬平方公尺的空間中放入多達8,000張病床，也設置藥局、理髮廳、洗衣間等，因應基本的民生需求，還提供醫療與財務諮詢服務，以及有體溫計、血氧儀的自我檢疫站。

不僅如此，社區照護所（CCF）也可作為某些確診者染疫、情況穩定出院後的「緩衝居住區」。出院後的病患，得先在照護所內待上2週，接著再被轉往另一隔離機構，完成為期21天的隔離，才能返家。

這種做法的好處是，不必讓輕症的確診者自己留在家中、宿舍中，增加家庭（或宿舍共居）的群聚風險，又能避免輕症的人分掉重症患者醫療資源。在這類型的照護所，醫病比很低，每3,200床只有98名醫護人員負責。同時，「分階段解隔離」能讓確診者回歸社區時，用嚴密的解隔措施來降低更多傳染風險。

不過，新加坡雖有效控制移工群聚，也因為其長期限制移工自由、對移工實施嚴密的管控，遭到某些人批評。如今，新加坡已經逐步邁向解封，許多移工的生活卻尚未回歸如常，恐怕導致另一個層面的隱憂。