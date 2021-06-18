一直以來，台灣老年人的心血管疾病都是個嚴重的問題，那原因呢？首要問題當然在於三高，衛生福利部2013年的報告指出，台灣人在中年過後的健康狀況其實並不好，當然就會影響到心血管和腦血管疾病的問題。而這幾年的國人十大死因中，心臟疾病、腦血管疾病、糖尿病和高血壓都名列其中，而衍伸的還有腎臟疾病，甚至惡性腫瘤也和代謝有些關係。

除了十大死因的疾病以外，和這些代謝問題的疾病還有腦部的問題，如：阿茲海默症（又有稱之為第三型糖尿病），憂鬱症等。所以除了三高，還有重要的心血管疾病或腦血管疾病風險因子被忽略了，就是血液中有過高的同半胱胺酸！

●什麼是同半胱胺酸？

同半胱胺酸（homocysteine）是一種我們身體的代謝產物，會增加許多疾病的風險，最主要在心血管與腦血管疾病。

甲硫胺酸是一種胺基酸，它會經由一個反應形成S-adenosyl-methionine（SAM，姑且稱為活性的甲硫胺酸），而SAM就參與我們身體非常多種生化反應，因此也有廠商推出SAM的補充劑。

當SAM參與完生化反應，就會代謝形成同半胱胺酸（homocysteine），由於同半胱胺酸會傷害人體，因此需要快速倚靠下兩個途徑代謝：

1. 透過含有維生素B12的酵素，將葉酸上面的甲基丟回去給同半胱胺酸，就可以回復成甲硫胺酸了。

2. 透過含有維生素B6的酵素，進行兩次作用就形成胱胺酸，為人體所需的胺基酸。

什麼是同半胱胺酸？(圖\好食課提供)

●同半胱胺酸為什麼會過高？

同半胱胺酸是人體就會產生的物質，但需要有酵素幫忙代謝，這些酵素分別由維生素B6和B12作為輔助因子，因此，如果飲食缺少B6和B12就會提高高同半胱胺酸血症的機率。

此外，根據上述的反應機制，同半胱胺酸回復成甲硫胺酸時，需要葉酸所乘載的甲基，因此如果葉酸攝取量不足的話，也會造成高同半胱胺酸的問題。

●同半胱胺酸過高有什麼問題？

過去很多文獻都顯示同半胱胺酸會造成血管上皮細胞的功能失調與受損，與促進血栓形成相關、增加自由基與促進脂肪氧化、誘發血管平滑肌細胞增生和單核球的趨化作用（與發炎有關）。

美國醫學會期刊（JAMA Internal Medicine）的文獻統整了很多研究，結果發現心血管疾病患者血中的同半胱胺酸顯著高於非患者，且高同半胱胺酸血症幾乎一致性增加冠心病和腦梗塞的風險。

甚至有些報告指出血中濃度每增加5 µmol/L，心血管疾病風險就會增加1.6-1.8倍，所以血中的同半胱胺酸濃度上升，對心血管、腦血管都是很大的威脅。

●問題就來自我們的葉酸、B6攝取不夠！！

高同半胱胺酸血症和葉酸、維生素B6與B12的攝取不足相關，而過去研究顯示最重要的因子為葉酸。台灣族群不會缺乏B12，即便是素食者都不太會缺乏。

成年人的葉酸建議量一天要吃400微克，但依照調查，我們一天僅吃了75%左右。

除了葉酸以外，營養調查也發現50-70歲的族群中，分別有24%（男）和50%（女）的人，其B6攝取不足，且70歲以上更為嚴重，達到了45%與72%。

維生素B6的來源主要為肉類、全穀類和豆類，而葉酸的來源有深綠色蔬菜和肝臟等食材。(示意圖/Shutterstock)

●要怎麼解決呢？

根據上述的數據，台灣的葉酸和維生素B6攝取現況並沒有很好，那就用飲食來改善吧！！

維生素B6的來源主要為肉類、全穀類和豆類，如果吃了一碗五穀米飯，約可以滿足25%的需求，一塊巴掌大的豬里肌肉，也可以滿足35%左右的需求。而葉酸的來源主要在豆類、深綠色蔬菜和肝臟，一盤菠菜可以滿足建議量的50%。

以數字來看，感覺B6和葉酸很容易達到，但這些都是水溶性營養素，在烹煮過程中會大量流失，依照British Jounral of Nutrition的研究，把菠菜汆燙3.5分鐘，葉酸就流失了51%！

所以，我們在飲食中可能需要更多的全穀類、深綠色蔬菜，才可以降低同半胱胺酸的濃度，減少心血管疾病的風險！