長榮最終躲不過被「關禁閉」的命運！據證交所公告，長榮將從今（18）日到7月1日被列入處置股票，每5分鐘搓合一次。消息一出，PTT股版炸鍋，有人表示，處置就是無法當沖，陽明要噴了，一堆沖仔來抬轎。

周三市場盛傳長榮主力為了躲處置刻意壓盤，即使昨（17日）長榮走勢謹慎，全場幾乎在平盤上下遊走，但尾盤急拉收紅還是功虧一潰，長榮終場上漲3元，收在136.5元，而陽明在收盤前半小時突襲狂拉10.5元，收在140.5元，萬海則小漲0.5元來到206元。

證交所公告指出，長榮海運因最近十個營業日內有六個營業日達「公布注意交易資訊」標準，自6月18日起至7月1日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次，單筆不得逾10張、當日不得逾30張的限制。

事實上，陽明、萬海都曾被列入處置股，但長榮從去年9月的15元大漲到現在，從來沒有被分盤交易過，這次主力和大戶也壓不住，周四尾盤收紅成為「大敗筆」，只好送長榮「光榮人獄」。

航運股是近期盤面主流，長榮周三爆出百萬張大量，吸走1415億元資金，引發市場震撼，一旦被「關禁閉」就無法當沖，引發PTT網友熱議，紛紛表示「長榮入獄反而利多 沒當沖亂更好拉抬」、「偷偷告訴你，可以玩長榮期，可以當沖」、「不能當沖可以隔日沖」、「第一天吼。一堆北七股神當沖進場之後…『急』怎麼委託失敗？」。

還有人認為，「出獄後又一尾活龍」、「這波航運關幾次了，哪次不噴」、「這波航運關幾次了，哪次不噴」、「長榮陽明一起關 台股直接量縮1千億」、「證交所心有多痛你知道嗎 少賺好多錢」。

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