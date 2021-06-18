對於目前台灣本土新冠肺炎疫情已經釀497人過世，而長輩施打AZ疫苗之後，短短兩天又有20多人不幸離世，前民進黨立委郭正亮指出，現在的氛圍很像2018年，這樣搞下去民進黨會很慘！

前民進黨立委郭正亮17日在中天電視《正常發揮》政論節目中分析，第一，很多議題沒辦法再去凹了，譬如疫苗短缺造成人民恐慌、打AZ疫苗又造成猝死、賈永婕的義行。而主事者說也有買500台呼吸器，但是到底到貨了嗎？快篩議題也被打臉，指揮中心各種細節、類似的議題太多了。

郭正亮直言，現在民智已開，各國做法比指揮中心好太多，只要拿某一國的做法來比較，相對指揮中心做不好，主事者就掛了！不論是快篩、PCR、醫療物資、單株抗體，呼吸神器賈永婕募到3百多台，AZ疫苗打兩天就讓許多人猝死。這種事實的累積，要怎麼去凹？這種大氛圍，中央政府好像做什麼事情都不對，國民黨很容易得分。就很像2018年，當時盧秀燕竟然贏林佳龍20萬票，民進黨做夢也沒想到！美麗島民調第一次這麼不準，陳其邁當時也是最後一個月被反超。

第二就是整個1450被摸清套路了，不只是論述邏輯，而且陣容都被點名，一下就掛掉了，一出現就被大家知道都講一樣的話。例如李秉穎事件，一下就被抓出一掛1450；又如蔡英文臉書一貼出新文章，第一個留言的人竟然是國民黨議員葉元之，前10名留言只有一位是綠營的，其他都是藍營的，綠營就漸漸處於不利的狀態。

郭正亮也坦言，1450竟然連PTT也得罪，PTT是最了解網路作戰的。換言之，為了要幫政府辯護，逼所有人都跟1450作戰。PTT原本只是對於停電、防疫有意見，竟然就被貼標籤，這樣搞下去，無法阻止負面聲量增加，最後會很慘！