有民眾發現，繼牛奶之後，賣場販售的美國牛肉也開始限購。（摘自Costco好市多 商品經驗老實說）

疫情期間，美式賣場好市多（Costco）為了避免出現商品供不應求，民眾搶購囤貨情形，祭出限購政策。有民眾發現，繼牛奶之後，賣場販售的美國牛肉也開始限購。不少網友贊同表示，這樣才終於買得到牛肉。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上表示，逛桃園南崁好市多時發現，「牛肉也開始限購了」，公告說明，美國牛肉全品項每卡限購一組。其他會員在逛完中壢好市多後也指出，「中壢店，美牛全系列限購一組，全台同步嗎？」

網友紛紛表示，「台中北屯也是限購1組」、「今天去高雄大順也是限購了」、「昨天去嘉義店也是，米麵類也有限購」。知情網友指出，工作人員說是貨運時間銜接不上，所以牛肉全島限購。但也有人抱怨道，「這限購真的很無聊，這樣怎麼減少去的次數？」

對此，網友則解釋，應該是疫情期間，大家為了要減少去賣場的次數，每次都大量購入導致很常有品項缺貨。限購的是美意就讓大家都能買到，「但相對去的次數就要增加了」。

不過多數會員則是欣然接受限購政策，坦言「沒有限購，下午時段就都沒有了⋯」、「太感謝限購了，晚上才去中和店，以往都是中午／下午就售馨的，今天什麼都有」。