國內本土疫情延燒，雙北市是重災區，引發民眾高度關注；在兩位市長努力下，雙北加起來的新增案例，已經有兩天下降到100例以下。常在臉書評論時事的名醫沈政男透露，他接到新北市長侯友宜託副市長劉和然打來致謝的電話，沈政男馬上提出建議，表示應該把新增案例做一個分析，看看哪些在匡列之中、哪些不是，並特別注意那些不在匡列之中的案例到底是怎麼被感染的。

沈政男17日稍早在臉書貼文表示，雙北的新增案例最清楚。其實，雙北加起來的新增案例，已經有兩天下降到100例以下了，這代表雙北的圍堵策略是正確而有效。侯友宜被問到新北市的清零計畫，未作承諾，這固然是步步為營，但也必須展現首長的決心，才能讓市民安心。台北市長柯文哲則是充分展現要把台北市從病毒手中光復的信心與決心，也講了好多肯定市民表現的話，可說既有領導人的氣概，又能鼓舞人民。

沈政男後來在最新貼文透露，新北市劉副市長今晚打電話給他，代表侯友宜市長向他致謝，說侯市長有看到他的文章，裡頭對新北市的防疫工作多所肯定與鼓勵，讓他感到相當欣慰，並希望他以後若對防疫有什麼建議，可以不吝賜教。

沈政男馬上提出建議說，應該把新增案例做一個分析，看看哪些在匡列之中、哪些不是，並特別注意那些不在匡列之中的案例，到底是怎麼被感染的？比如金山這兩天的家庭群聚，到底是誰傳給他們的？