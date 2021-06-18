外號「拼字哥」的加拿大聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）17日上午向加拿大國會提出「加台關係架構法」，為強化加台關係提供法律架構。草案同日在國會一讀獲全院鼓掌通過。

保守黨籍友台議員古柏在眾院提出「加台關係架構法」（Canada-Taiwan Relations Framework Act）時強調，加拿大與台灣自1970年迄今，一直沒有任何正式關係，導致加台關係互動複雜化，存在重大不確定性，「現在是加拿大對台政策反映當前現實的時候了！」

古柏提出的「加台關係架構法」草案重要內容包括：「允許台灣政府駐加拿大代表辦事處稱為『台灣代表處』」；「該地區和平穩定符合加國政治、安全及經濟利益，且為國際關切事項」；「任何通過非和平手段或以抵制或禁運來決定台灣未來的作法，都會威脅到亞太地區和平與安全，將引起加拿大嚴重關切」。

法案也提到「支持台灣參與多邊國際組織，包括世界衛生組織（WHO）和國際民航組織（ICAO），並鼓勵其他國家和非政府組織支持此目標，使台灣發揮其在亞太地區的地位，扮演適切角色」；「支持亞太地區民主政治體制之和平演進」。

此外，法案規定「當台灣總統或資深政府官員非正式訪加時，應免除依據聯邦移民及難民保護法（The Immigration and Refugee Protection Act）所規定之簽證要求」；當加拿大法律提及外國或其政府時，應包括台灣在內；加拿大和台灣可相互簽訂協議，其中包括國家間國際協議在內。

「加台關係架構法」前言說明立法目的，內文共有9項條文，分別定義加拿大法律及台灣，敘明加國政府對台政策及國際合作，規範法律指涉、財產、法律訴訟能力、政府間協定及對等原則，以及國會監督事宜。

古柏在提案後的線上記者會強調，「加台關係架構法」完全沒有違背加拿大的「一個中國政策」，因為加拿大1970年與中華人民共和國建交時，只有表明加拿大「註及」（take note）中華人民共和國的「一個中國」立場。這表示加拿大與台灣的往來有很大的彈性空間。

而被問到加拿大是否應擔心中國反彈時，古柏表示，加拿大提出「加台關係架構法」一事，與中國反應無關；「台灣太重要了，加拿大應該強化與台灣的關係」。

古柏指出，「台灣是台灣」，是充滿活力的民主政體（democracy），也是世界前20大經濟體之一。台灣是加拿大最大經濟夥伴之一，雙方人民關係緊密，共享價值觀。加台人民往來需要明確架構，從經濟、文化及法律等層面來框架加台事務。

加拿大保守黨已故前聯邦眾議員艾波特（Jim Abbott）曾在2005年提出「台灣事務法」（Taiwan Affairs Act）草案，經一讀程序送外交暨國貿委員會審議後，因國會解散而未完成立法。古柏所提的「加台關係架構法」即是以當時的「台灣事務法」為藍本。

古柏趕在6月下旬加拿大國會休會前，將「加台關係架構法」送交國會一讀通過，正式排入議程；待9月國會復議後，此案可望再進一步向前推動。（編輯：楊昭彥）1100618