台北農產運銷公司爆發群聚感染，至今已18人確診，由於大台北地區蔬果幾乎都由北農供應，引起民眾恐慌，憂心蔬果藏病毒。事後北農更遭踢爆抽換匡列名單、要求員工自行快篩等負面消息，對此北農17日深夜也緊急發布聲明稿回應。

以下為北農聲明：

針對媒體報導，臺北農產公司(簡稱北農)果菜包裝中心員工染疫，影響蔬果包裝供應一事，北農今(17)日表示，本公司果菜包裝中心所有員工，已於近日完成全面快篩及PCR檢測，一切依防疫規定，檢測結果安全方可進場作業。北農以最謹慎的態度面對疫情，也希望大家多吃蔬菜、水果，增強免疫力，切勿因以訛傳訛的訊息影響大家正常生活及消費。

北農提供給全聯由產地源頭包裝好蔬果，人員並無直接接觸蔬果之疑慮。確診者與接觸匡列者已隔離未上班，公司供應給全聯小包裝蔬果皆由經過篩檢無虞之同仁負責分貨。另己協調上下游廠商，6月17、18日全面停工1至2天，全場域再淨空加強消毒，工作人員於停工日，全部再安排篩檢一次，採取高規格防疫，確保作業場域安全。本公司自5月15日起，每天內外場域全面清潔、大消毒，場域包括拍賣場、零批場、物流包裝場、停車場、辦公場域及北農嚴選門市四周環境及各種可能接觸使用的物品、器具、設備等，每個環節都逐一消毐、不敢鬆懈。

依據國衛院感染症與疫苗研究所副研究員級主治醫師郭書辰表示，尚未有案例是因蔬果或蔬果包裝而染疫。當蔬果在運送過程的溫度、狀況等對病毒來說並非適合生存的環境，倘民眾有疑慮，通常蔬果都會有塑膠包裝，先噴灑酒精後再打開，烹煮前再用清水沖洗乾淨即可。