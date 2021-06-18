我國疫苗取得傳出好消息，又有疫苗將在今天到貨！

我國採購505萬劑莫德納疫苗，首批15萬劑5月28日從盧森堡載運飛抵國門後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中前天間接證實第二批莫德納疫苗將到貨。外傳，最新一批、24萬劑的莫德納即將在今天下午運抵台灣，之後還有另一批41萬劑，也將在這幾天內來台。

美國官員今天證實，承諾贈台75萬劑疫苗「非常短時間內」送出。美國捐贈的疫苗雖然還沒到，但我國自行採購505萬劑莫德納疫苗又有好消息傳出。根據自由時報，總計65萬劑的莫德納疫苗，將分兩個批運送，第一批24萬劑自盧森堡出發，預定今天下午抵達台灣，第二批有41萬劑，預計幾天後來台。

此外，美國捐贈的75萬劑疫苗，將經COVAX平台轉送，預計月底前也會抵達，廠牌是莫德納，可望在月底前送達，因此未來兩週內，估計將再有140萬劑疫苗陸續抵台。

新一波莫德納疫苗來台日前早已有跡可循。我國向美國購買的505萬劑莫德納疫苗，首批15萬劑5月28日到貨後，開放給前線人員接種，並預留半數疫苗留給第二劑施打，但16日陳時中在記者會上突然宣布將原本保留的這一批貨配送出去，當時就有記者提問，是否意味將有新的莫德納到貨？陳時中當時透露，「我們當然有所準備」。

國外出現孕婦、新生兒染疫案例，國內本土疫情嚴峻，近日北部也有染疫孕婦出現呼吸窘迫等症狀，緊急剖腹生產搶救，讓醫護團隊、家人繃緊神經。國內尚未將孕婦納入公費疫苗優先對象，疫苗專家、高醫院長鍾飲文呼籲，首批莫德納疫苗應禮讓醫護孕婦優先施打。立委也要求，應該開放讓孕婦優先施打莫德納。陳時中昨面對立委質詢首度鬆口，打完前三類對象後，「下一批量來我們就一定把孕婦，優先排到裡面去。」