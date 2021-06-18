韓聯社今天引述北韓中央廣播電台報導，北韓領導人金正恩強調，必須對美國做好「對話和對決」兩方面的準備。

根據韓聯社，北韓勞動黨總書記金正恩昨天在勞動黨第8屆中央委員會第3次會議上，做上述表示。

這是北韓在美國總統拜登（Joe Biden）新政府成立後，首次對外發出相關訊息。

韓聯社報導，金正恩在勞動黨第8屆三中全會上強調，為維護國家尊嚴和自主發展所帶來的利益，保障和平環境和國安，必須做好對話和對決兩方面的準備；在對決方面，尤其需要做好萬無一失的準備。