紐約遊民問題在疫情期間格外棘手，參選市長的台裔企業家楊安澤昨晚在辯論會暗示精神異常的遊民「非我族類」，遭網友猛烈抨擊，也成為22日初選投票前的熱門議題。

民主黨紐約市長初選最後一場辯論會16日晚間舉行，楊安澤等8名選將激辯犯罪、遊民、心理健康、合宜住宅等紐約亟待解決的議題。其中，長期困擾紐約、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行後更嚴重的遊民問題成為攻防焦點。

紐約發生多起亞裔人士遭精神異常遊民攻擊事件後，楊安澤主張相關單位應將帶有攻擊傾向或不省人事的遊民帶離街頭與地鐵，安置在醫療院所等較理想的環境，以免紐約居民因遊民問題日益嚴重而遷離。

楊安澤說「精神異常的遊民正在改變我們的社區風貌」，他開出的藥方是增加「精神病床位」，並承諾當選後必將解決這項議題。

被問及如何解決紐約心理健康危機時，楊安澤提到，亞裔紐約客遭攻擊事件半數是精神異常人士所為，這些遊民常將怒氣發洩在外貌與自身不同的民眾身上。

身為辯論會唯一亞裔選將的楊安澤說：「沒錯，精神異常人士有權利，但你知道誰也有權利嗎？我們，這座城市的居民和家庭。我們有權走在街上，不必擔心精神異常人士對我們發洩怒氣而危及自身安危。」

上述發言隨即在社群媒體引發兩極化反應。部分網友批評楊安澤欠缺同理心，汙名化精神異常人士；另一陣營則強調楊安澤直白點出紐約面臨的嚴重問題，相關發言遭斷章取義。

辯論會結束後，保守派政治評論家柯普（S.E. Cupp）在推特（Twitter）分享楊安澤發言片段，並寫道：「提議讓紐約客免於受精神異常人士暴力犯罪威脅有更好的方式，沒必要將『非我族類』標籤貼在所有受精神疾病所苦的人身上。」

楊安澤隨後發推文回應：「同意。我一直倡議心理健康，會持續下去。年輕時我曾接受心理諮詢。發言脈絡是反亞裔仇恨犯罪有一半是精神疾病作祟。我們必須帶有同情心，提供他們完整照護，不讓他們繼續淪落街頭。」

楊安澤雖坦承失言，這場風波今天仍在網路延燒，使他登上推特政治及紐約類別的發燒話題。

楊安澤憑藉2019年參與民主黨總統初選累積的知名度，投入紐約市長選戰後民調一直處於前段班。但他近期聲勢下滑，如今布魯克林區長亞當斯（Eric Adams）最被看好，曾在紐約市府擔任要職的賈西亞（Kathryn Garcia）及民權律師懷禮（Maya Wiley）也聲勢看漲。