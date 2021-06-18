社民黨北市議員苗博雅日前在政論節目稱，「全國縣市是在陪雙北坐牢」引發各界撻伐，雖已道歉，但風波仍未平息。國民黨台北市議員羅智強昨(17日)在臉書反嗆，「若無桃園市長鄭文燦、民進黨立委范雲、衛福部長陳時中這『桃園三結疫』，雙北怎麼會這麼慘，又怎會導致疫情不可收拾，全國三級警戒」。

羅智強17日在臉書寫下，疫情起伏不定，三級警戒持續，雙北成為疫情重災區的禍首已經很明確，「3+11放寬機師檢疫的禍國決策，造成防疫破口，病毒由諾富特飯店的感染鏈蔓延全台，鄭文燦接受機師團體陳情向中央爭取3+11管制方案、范雲接棒召開協調會、再由陳時中拍板定案」。

羅智強指出，「若無鄭文燦、范雲、陳時中這『桃園三結疫』，雙北怎麼會這麼慘，又怎會導致疫情不可收拾，全國三級警戒，衛福部次長石崇良稱萬華是疫情破口已被罵得臭頭，苗博雅還來嫁禍雙北，扯什麼全台陪坐牢，把蔡總統說的同島一命當空氣」。

因此，羅智強痛批，真正的破口就來自「桃園三結疫」、害全台陪坐牢就是「桃園三結疫」，「奉勸民進黨的豬隊友們，不要再費心幫鄭文燦甩鍋，這明明是他心中最不想被提起的痛，越是幫他甩鍋，就越讓民眾想起是誰鑄下的大錯，豬隊友們老去揭這個臭瘡疤，難道真想害大阿哥上位不成，反被幽禁高牆？」