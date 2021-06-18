短短兩星期內Delta新冠變種病毒的病例在美國就增加了3倍

最初在印度發現的Delta新冠變種病毒如今正在全球蔓延，甚至在英國等國家成為肆虐的主要病毒株，並可能在美國也成為後來居上的傳染病毒株。據CNBC新聞網17日報導，世界衛生組織（WHO）周三說，Delta變種病毒已在全球超過80國發現，同時在散播時仍繼續變異。如今它在美國的新確診病例中，從上周的6%增為10%。研究已顯示，它比其他變種傳染性更強。科學家警告，數據顯示，Delta比在英國發現的變種病毒傳染性高了約60%，並更可能導致病患住院治療，症狀也更嚴重。WHO官員說，有種種跡象顯示，Delta變種可能引發和原本新冠病毒所導致的不同症狀。在新冠肺炎大流行期間，全球各地政府都警告，新冠所導致的主要症狀是發燒，不斷咳嗽和失去嗅覺或味覺等。而美國疾病管制與預防中心（CDC）更新的可能感染症狀還有疲勞、肌肉或身體疼痛、頭痛、喉嚨痛、充血或流鼻涕、噁心或嘔吐和腹瀉等。不過，也有數百萬計民眾雖然罹患新冠，但並未出現症狀。而專家說，Delta似乎會引發一連串不同的症狀。倫敦國王學院（King's College London）遺傳流行病學教授史派克特（Tim Spector）說，這種變異病毒引發的症狀就像「重感冒」，先是頭疼，接著喉嚨痛，然後流鼻水並發燒。目前感染的多數是兒童和年輕人，但較年長者的病例也在增加。美國CDC這星期說，愈來愈多證據顯示，Delta變種比其他新冠病毒變種更容易散播，引發的症狀也更嚴重，因此值得關切。而美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布（Scott Gottlieb）則說，Delta變種很可能成為美國致病的主要新冠病毒株，並可能引發持續到秋天的新流行病。