首家韓國銀行將登台！韓商韓亞銀行（KEB Hana Bank）鑑於台韓經貿關係密切、且為韓國前十大貿易往來國，決議申請來台設立台北分行，大力拓展兩地金融市場與服務、有利業務發展及完善海外網絡，申請案獲金管會核准，按規定推估最晚明年春節前可望開業。

金管會指出，成立於1971年的韓亞銀行主要業務包括企金、消金、信託與退休基金管理等，截至去年底在全球24個國家地區共設有195個營業據點，包括12家海外子行、18家分行及4家代表人辦事處，為目前海外據點最多的韓國銀行。

據去年7月底銀行家（The Banker）雜誌排名，韓亞銀行總資產位居全球第78名、自有資本（Tier 1 Capital）全球第81名，分為韓國第3大、第4大銀行，亦符合外銀分行及代表人辦事處設立及管理辦法第2條所列全球排名前500大的要求。

銀行局主秘童政彰表示，韓亞銀行消金及企金業務比例平均，擁有豐富的海外據點營運經驗及支援海外業務發展。該行早在2019年就已陸續拜會金管會，先行了解台灣法規框架及金融市場概況，評估登台設點作業相當嚴謹。

對於韓亞銀行為何申請來台設立分行，童政彰指出，主要考量台韓雙方貿易熱絡，且韓國企業在台投資多，包括三星、LG、現代等企業均在台設有行銷據點。據統計，截至去年底韓國企業在台投資件數1672件、投資金額達12.65億美元。

童政彰表示，韓亞銀行去年稅前獲利27.46億韓元（約新台幣682億元），逾放比0.28％，逾放覆蓋率165.2％。按規定須在取得核准函後8個月內開業，該行初期規畫先提供在台韓商企金服務，預計開業第2年可達損平。

而韓亞銀行也成為近5年來，第4家申請來台設立據點的外銀。金管會2016年10月核准法國外貿銀行台北辦事處升格為分行，2019年2月核准日商鹿兒島銀行設立台北辦事處，去年8月核准印尼人民銀行設立台北分行、目前正籌備開業中。

而韓亞銀行台北分行開業後，亦將成為台灣第30家外商銀行在台分行。金管會表示，韓亞銀行設立台北分行有助於台灣金融市場國際化，對提升台灣及韓國雙邊貿易及投資關係具正面效益。