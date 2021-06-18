國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，加上疫苗開始陸續施打，帶動包括疫苗險在內的防疫保單持續熱賣。據金管會統計，防疫保單截至16日承保件數達674萬件、保費收入達38.72億元，相較5月底僅半個月便再度狂銷170萬件、保費收入跳增12.89億元。

同時，防疫保單理賠件數及金額，亦隨著確診及死亡人數同步增加。保險局副局長張玉煇表示，截至16日防疫保單理賠件數3522件、理賠金額2.72億元，較5月底1237件、9339萬元分別跳增達2285件、1.79億元。

其中，銷售最多的台產防疫保單，截至16日核保件數363.3萬件，較5月底增加76.3萬件，核保金額17.33億元。理賠件數2429件、理賠金額2.4億元，較5月底878件、8433萬元分別跳增達1551件、1.55億元。

而保障施打後出現不良反應可能的疫苗險，迄今已有富邦、安達、兆豐、和泰4家產險業者推出4張保單。截至16日承保件數54萬件、保費收入1.61億元，較5月底30.9萬件、8938萬元跳增達25.1萬件、1.52億元。

截至16日止，疫苗險理賠件數僅2件、理賠金額1.1萬元。對於若施打疫苗後死亡，是否可獲得身故理賠，保險局指出，除了富邦產險外，其他3家的疫苗險均有喪葬費用補助，若死因是施打疫苗造成便可視為意外，包括意外險及疫苗險就應該理賠。