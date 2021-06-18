回顧台灣治安史上，不乏駭人聽聞的分屍案件，但18年前台中龍井曾發生一起女保險員命案，死者不僅慘遭分屍，還被切成肉片吃下肚，驚悚程度轟動全台。2003年12月間，47歲的機車行老闆陳金火覬覦一名施姓女保險員美色，隨即找藉口找對方到店裡泡茶，先和學徒廣德強輪流性侵女方，再將其割喉殺害。

時間回溯到18年前，正值27歲青春年華的施姓女保險員常到台中縣龍井鄉（今台中市龍井區）一間機車行拉保險；老闆陳金火見對方長相清秀，隨即心生淫念，假借對保險有興趣，邀請施女到機車行泡茶，順便討論保險事宜；施女不疑有他單獨赴約，卻突然被車行學徒廣德強從後方勒住脖子，漸漸失去意識。

見詭計得逞，陳金火和廣德強遂將施女帶到廁所的浴缸中，把她身上衣物全部扒光後輪流性侵得逞，更可怕的是，2人為了滅口，竟乾脆一不做二不休，用美工刀將施女割喉殺害，分屍並丟棄在機車行水塔、化糞池內。被害人失去音訊後，施女家屬接到保險公司電話，才發現姊姊沒去上班，急得到處找人。

施女家人從公司方面得知，她失蹤前最後拜訪的地點是龍井區機車行，趕緊到現場詢問陳金火，然而師徒2人早已把現場清理乾淨，未經過專業訓練的家屬根本不可能發現任何蛛絲馬跡，只能報警處理。警方獲報後，循線到機車行調查，接著在3樓水塔內發現2袋屍塊，進而揭開一起慘絕人寰的分屍命案。

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