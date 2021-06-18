台中施姓女保險員18年前失蹤，警方獲報後展開調查，發現她的手機定位仍在龍井區機車行內，連摩托車也還停在外頭，隨即申請搜索票。沒想到，警方到場搜索時，一進門就聞到一股臭味，循著味道找尋，竟在車行水塔及化糞池內找到多包屍袋，且死者私處、子宮以及部分器官已消失不見，只剩下血肉模糊的黑色肉塊。

據了解，警方當時在廚房發現黑掉的肉塊，推凶手可能將死者的肉削下，加以烹煮後下肚；專案小組認定車行老闆陳金火涉有重嫌，火速在其岳父家將他逮捕歸案；事隔4天，廣德強前往通訊行，試圖將施姓女保險員的筆記型電腦拿去販售，隨後遭通訊行老闆趙寅昌通報而被逮捕，到案後坦承目睹陳金火殺人。

被問到是否吃人肉時，陳金火的說詞極為反常，一下是香肉，一下子又說吃起來像人肉，後來更稱徒弟廣德強曾將施姓女保險員的肉，用煎的方式烹煮給他享用，甚至形容味道「極像培根」；針對相關說法，廣德強在接受媒體訪問時激動否認，強調「這都他自己說的，下地獄後會請閻羅王查清楚！」

案經法院審理，2位食人魔在2004年8月26日被最高法院判處死刑定讞，並在2012年12月21日時由法務部執行槍決。諷刺的是，殺人如麻陳金火竟表態要捐贈器官，使死刑執行過程變得極為複雜；為了避免爭議，法務部自此不再受理死刑犯器捐，這也讓陳金火成為台灣最後一位完成器官捐贈的死刑犯。

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