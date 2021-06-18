台中施姓女保險員遭陳金火、廣德強性侵殺害，死後被切割為血肉模糊的屍塊，甚至被2人吃下肚，駭人情節轟動全台，靈異傳聞也不脛而走。據悉，案發的機車行2005年以半價賣出，卻不時傳出有人看見白衣女子；此外，當時收購女保險員筆電成為關鍵證人的通訊行老闆，也在不到1年內因婚外情糾紛慘遭殺害。

據了解，死者屍體被找到時，身體只剩8塊的骨架，四肢、胸腔、骨盆腔、下體的肉被利器挖空，殘餘內臟卡在黏膜上搖晃，其他血肉也變成了黑色。雖然2名食人魔已遭到逮捕，但案發機車行成為凶宅，根本沒人敢住，直到2005年才以低於市價一半的價格430萬元，賣給一名台北的賴姓服飾業者。

收購筆電的通訊行老闆案發1年內也遭人殺害。

凶案發生後，機車行剛開始曾經營過佛具店，事後卻傳出新屋主不時看到房內有白衣女子出現，靈異之事被傳開，之後又輾轉賣給雕刻家，現在已變成中醫診所。儘管靈異傳聞鬧得沸沸揚揚，但始終沒人能證實，後來買下房子的賴姓屋主篤信佛教，規劃3樓設立佛堂超渡冤魂，中醫診所一開也已10多年。

據傳，法醫驗屍後，發現陳金火用美工刀將被害者的腳底劃開，根據民間說法，似乎是為了讓死者就算變成厲鬼，也無法找他報復。更詭異的是，當時從廣德強手中收購女保險員筆電，進而成為關鍵證人的通訊行老闆趙寅昌，竟在案發後不到1年，因婚外情糾紛遭人斷頭慘死，驚悚巧合讓人不寒而慄。

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