針對申請疫苗專案輸入一事，鴻海創辦人郭台銘昨(17日)發布聲明表示，目前正按照計畫進行，他也感謝衛福部及其同仁在端午節假期間，犧牲假日一起開會討論專案進口的相關細節，後來總統蔡英文也透過臉書表達感謝。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，「看到又一堆幕後新聞跑出來，話裡話外其實就是蔡英文總統『要攬功』郭台銘先生捐贈疫苗之事」。

蔡英文17日在臉書提到，看到郭台銘發出聲明，提到他和衛生福利部許多同仁這段時間一起為疫苗進口努力的過程，也澄清了近期所謂「政府阻擋民間採購疫苗」的不實訊息，要再次感謝郭台銘的幫忙，也要告訴大家，疫苗進口不是去賣場採購，過程很複雜，牽涉多邊的國際談判，也充滿國際政治的角力。

針對蔡英文的說法，游淑慧則在臉書表示，「之前羞辱攻擊我的那些民進黨『原廠授權』和『原廠證明』的網軍側翼們...現在又要改風向，不會精神錯亂嗎？之前行政院長蘇貞昌才冷言冷語說郭台銘買不到疫苗，現在蔡英文和陳時中『逆貞昌』，高抬貴手不卡郭台銘...看來蘇貞昌也該下台了」。

游淑慧更說，如果不浪費這三周，說不定500萬劑疫苗都在飛機上了，「算了，只要有疫苗，苦口婆心外加被羞辱...都認了！」