為了擴大新冠肺炎的採檢量能，食藥署近日核准三款居家快篩試劑，其中2款為進口試劑、1款是國產的快篩試劑，三者的準確度大概介於82%至94%。進口試劑最快下周抵台、國產試劑則待完成前置作業即可開賣，《中時新聞網》也為您整理出試劑價格、購買地點等6大常見問題的整理包。

◎居家快篩哪裡可以買？

居家快篩試劑屬第三級醫療器材，因此須在有醫材販售執照的地方才可以買得到，像是藥局、藥妝店等。另外要注意的是，為了確保試劑的保存和運送，目前也暫時不開放網路販售居家快篩試劑。

◎居家快篩試劑多少錢？

居家快篩試劑的品牌不同，價格也有所不同，大約落在2500至3000元左右，價格不低恐讓一般民眾難以負擔。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中則表示，目前有規劃進口價格較低、大約300元的快篩試劑。

◎居家快篩準確度為何？

國產居家快篩試的PCR檢驗陽性一致率達94%，這代表著快篩驗出陽性的檢體，經過PCR檢驗後的結果高達94％也是陽性。另食藥署醫粧組簡任技正林欣慧表示，進口的兩款試劑，與傳統的檢測方式進行比較，準確率也有八成以上。

◎居家快篩要如何使用？

目前國內的核准的三款居家快篩試劑都是透過「採檢鼻腔內檢體」的方式來檢驗，表示民眾使用的時候，要將採檢拭子深入鼻腔深處。

◎已核准的居家快篩品牌？

食藥署目前共核准3款居家快篩試劑，其中2款為進口試劑，分別是「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組（鼻腔）」、「盧西拉家用確可易新型冠狀病毒核酸檢測試劑／萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組」；第三款則是泰博科技公司生產的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，這也是第一款由台灣業者自行研發的試劑。

◎檢驗出陽性的處理方式？

根據指揮中心日前公布的「社區廣篩4大策略」，如果居家快篩檢驗出陽性，則必須要去社區的篩檢站進行PCR檢驗，全程都要配戴口罩，且不可搭乘大眾運輸工具，只能搭防疫計程車或是自行開車。且若結果為陰性也不可掉以輕心，還是要做好自主健康監測。倘若民眾在家快篩陽性，真的不知道該怎麼處裡，也可以打到1922詢問。