台灣近日開始開放施打疫苗，民眾都在看自己是否能施打、要注意什麼？在日常當中，骨質疏鬆症可說是年長者最常見的疾病之一，骨鬆的族群施打疫苗又該注意什麼？中華民國骨質疏鬆症學會理事洪暐傑醫師逐一詳解。

●骨鬆染疫重症、死亡率高？醫籲盡早施打疫苗！

洪暐傑醫師提醒，骨鬆患者重症率、死亡率確實會相對較高，但關鍵不在骨鬆，而是在骨鬆所引起的肌少症，間接提升了重症及死亡率。

洪暐傑醫師表示，肌肉、骨骼兩者息息相關，骨鬆患者因行動不便活動量銳減，同時有肌少症的機率、比例非常高，幾乎可說是一組的。

肌少症，顧名思義是一種肌肉量減少的疾病，常見於活動量大幅減少、營養不足的族群。肌肉除了保護身體臟器、支撐身體外，也協助運送養份，和免疫力、抵抗力息息相關，甚至可說是一項指標，可視作身體的盾牌。

(圖/今健康提供)

另一方面，肌肉也可以說是身體營養來源的備存，身體的運作會先存食物攝取營養，營養不足會從肌肉轉換。當肌肉量不足，如同沒有庫存、沒有盾牌的情況下上戰場，重症率、死亡率都會相對較高。

洪暐傑醫師指出，出現肌少症的情況肌肉流失10%，死亡率為10%；肌肉流失20%，死亡率將升至30%；肌肉流失30%，死亡率將來到為50%；當肌肉流失40%時，死亡率直逼100%！提醒骨鬆患者，面對疫情，最要留意的就是肌少症所帶來的影響，不容小覷，若能施打疫苗更應盡快接種。

●骨鬆患者打疫苗要注意什麼？醫：視藥物錯開時間

洪暐傑醫師表示最主要的就是時機，應了解自身使用藥物為何，了解該間隔多少時間，以避免疫苗和骨鬆藥物過度激發免疫反應，造成副作用過強。

醫師解釋，所謂的副作用，指的就是較強的免疫反應所呈現的結果。骨鬆的藥物大致有口服和靜脈注射的雙磷酸鹽類，以及皮下注射的RANKL單株抗體、副甲狀腺荷爾蒙、Sclerotin單株抗體，和口服藥物的雌激素調節劑５大種類，應視藥物錯開時間。

口服藥物較無引起副作用的疑慮，因此口服的雙磷酸鹽類藥物和的雌激素調節劑不需停藥或延期。

但靜脈注射藥物會刺激免疫反應，若再加上同樣也會激發免疫反應的新冠疫苗，就可能太過強烈，副作用、不適感就會明顯加重，因此靜脈注射的雙磷酸鹽類藥物建議應間隔一周為佳。至於皮下注射的RANKL單株抗體、Sclerotin單株抗體則有些疑慮，因此也建議間隔4~7天。而同為皮下注射的藥物副甲狀腺荷爾蒙，則和口服的骨鬆藥物一樣不需停藥或延期。

(圖/今健康提供)

若民眾無法確定自己的藥物為何，可向自己的主治醫師詢問並討論，切勿自行中斷藥物，以避免不良情況出現。

●骨鬆擅自停藥，反彈性骨折機率大增！

洪暐傑醫師指出，骨鬆患者原本骨折的機率就相當高，在用藥後機率便會逐漸下降，但若自行停藥，骨折的機率將會大幅提升，甚至比原本治療之前的機率還要再更高，也就是所謂的「反彈性骨折」。

(圖/今健康提供)

醫師以RANKL單株抗體藥物為例，該藥物為6個月施打一次，若自行中斷，3個月就會出現骨質流失加速，6個月後流失速度將回復到如治療前一般，12個月後骨骼將會回到如治療前一樣，等於一整年的治療一次還完。

提醒患者，骨鬆用藥及施打新冠疫苗一樣重要，應盡早確認自己施打疫苗時機，在遵照醫囑用藥時，同時盡早施打疫苗。