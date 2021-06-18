AZ疫苗15日正式開打，不過施打三日卻頻傳長輩施打疫苗後多人猝死案件，雖然大多具有慢性疾病，但正式死因還有待衛福部釐清，對此，藝人李明依在臉書感嘆「最終難道都只剩下數字？」沒想到貼文一出，馬上又遭到網友出征砲轟。

李明依昨（17日）在臉書曬出電視新聞截圖，只見新聞標題寫道「有無打AZ死亡率差不到0.006%」，讓她不禁擔憂表示：「所以家裡有80歲以上的長者，到底子女們要不要帶她們去施打疫苗？？？最終難道都只剩下數字」，更呼籲：「家裡長輩自己做決定，子女尊重」，但也不忘喊話：「第一線醫護人員辛苦了，我們都在等適合的疫苗」。

此番言論一岀，立刻遭網友痛批：「所有疫苗都有風險，這就是為什麼民間團體不可以自己進口疫苗，還是要有政府把關」、「這是機率跟醫學，不然都不要打，每天關在家裡不用出門，絕對不會染疫最安全」、「有疫苗可以選擇不打，個人選擇不同，承擔風險也不同」、「有疫苗也罵，沒疫苗也罵」，對此，她也撂下狠話反擊：「要加入討論可以，故意謾罵及人身攻擊的恕我直接封鎖，你們也不必費事留言。」

5月時因電力供需失衡再度發生大規模停電，當時李明依在臉書砲轟政府：「要不要坦承透明，誠實面對現狀，直球對決，這樣我們人民也能全然信任，然後完全配合」，但此番言論＿多數人都不買單，讓她遭到網友留言圍剿。

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