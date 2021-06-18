朝野通過提案內容。(取自中國時報)

紓困4.0拚三讀 立法院黨團協商

立法院力拚18日三讀通過紓困4.0特別預算案，朝野各黨團昨(17日)歷經13個小時協商，一直到深夜23時30分許才結束，全部500餘案審過一輪，僅保留約60案待今(18日)上午進行二輪協商。民進黨立院黨團總召柯建銘昨在臉書提及，自早上九點半，進行至晚上十點半告一個段落，全部五百餘案審過一輪，僅剩約六十餘案保留，希望能儘可能取得各黨的共識，在臨時會最後一日(18日)將紓困預算三讀通過。

此波疫情衝擊各行各業，行政院現行公布紓困方案，朝野立委都認為有所不足，各自提出普發現金、6月暫緩實施夏季電費等主張，並呼籲行政院再擴大紓困對象。

柯建銘指出，18日上午九點半再次由游錫堃院長召開第二輪協商，希望能儘可能取得各黨的共識，順利在臨時會最後一日，將紓困預算三讀通過，要誠懇向在場委員表達謝意，大家辛苦了，儘管一開始氣氛緊張，爭辯衝突不斷，但最後各黨依舊相當克制，秉持包容態度，馬拉松式的審議每一個提案。