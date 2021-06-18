台灣指數公司公布「台灣證券交易所銳聯台灣高薪酬100指數」成分股今年度定期審核結果，新納入的成分股計有威盛(2388)、陽明(2609)、緯穎(6669)、信義(9940)，將今天起生效。

台灣高薪100指數篩選成分股主要依據：1.流動性檢驗：刪除最近1年期間，日平均交易金額最小20%的股票；2.高薪及獲利篩選：將採樣母體內符合流動性檢驗標準的股票，選取同時符合下列條件「最近3年員工平均福利費用的算術平均數達前1/3」、「最近3年稅後淨利的算術平均數為正數」及「最近1年底的每股淨值至少10元」的股票；再以「薪酬規模」排序。

此外，為降低指數成分股替換率，訂有成分股調整緩衝區。「薪酬規模」排名在第80名以上股票即納入成為指數成分股，現有成分股若排名在第121名以下則從指數成分股中刪除。