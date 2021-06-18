正德(2641)、亞信(3169)、長榮四轉換公司債(26034)自110年6月18日起預收款券並管制撮合作業，櫃檯買賣中心通過元大投信債券ETF指數資格認可。

正德海運公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年6月18日起10個營業日(110年6月18日至110年7月1日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

亞信電子公司股票因連續3個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自110年6月18日起10個營業日(110年6月18日至110年7月1日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。信用交易部分，則收足融資自備款或融券保證金。但信用交易了結及違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

上市公司—長榮海運公司股票因最近10個營業日內有6個營業日經證交所公布注意交易資訊，依櫃買中心「櫃檯買賣公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點」第六條規定，對長榮海運公司國內第四次無擔保轉換公司債自110年6月18日起10個營業日(110年6月18日至110年7月1日，如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行)改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業(約每5分鐘撮合一次)，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心上櫃指數股票型基金(ETF)標的指數資格認可審查會議，審查通過元大投信申請之「ICE ESG永續高息已開發市場美元投資級公司債指數」之指數資格認可，該指數為櫃買中心審查通過第七檔與ESG、低碳及永續發展有關之債券指數。

櫃買中心表示，「ICE ESG永續高息已開發市場美元投資級公司債指數」係衡量已開發國家之美元計價、剩餘年期15年以上之投資等級公司債券市場績效表現，並依據ESG研究機構Sustainalytics所評定的ESG風險分數進行篩選。目前該指數由534檔成分債券所組成，平均存續期間為15.28年。