1名知名人壽公司協理遭爆料威脅女下屬出差時同住1間房，並在當晚趁機性侵對方，事後害對方墮胎，還稱當晚有拍下對方裸照，存在手機「照片保險櫃」內，只有他本人能夠使用，以此威脅對方屢次發生關係，否則就會散播照片；女下屬事後保存電話錄音檔與墮胎證明，與協理的妻子對質，妻子獲知崩潰說絕對會離婚。

1名網友在臉書「爆料公社」發文控訴，她的1名女性友人日前在1間規模龐大的人壽公司工作，卻遭到該公司的協理以主管身分強制要求她一同出差；該協理當晚以各種理由強迫女子與他同住一間房，結果當晚性侵女子得逞，過程中還拍下裸照，並存在手機的「照片保險櫃」內，需經過本人才能開啟、使用相片。

遭性侵的女下屬事後找對方的妻子，並說握有錄音檔與墮胎證明，控訴該協理的惡行。（圖／翻攝自爆料公社）

遭性侵的女下屬事後找對方的妻子，並說握有錄音檔與墮胎證明，控訴該協理的惡行。（圖／翻攝自爆料公社）

該協理日後反覆以手機內相片威脅女子外出至旅館發生關係，甚至還來得知對方懷孕並墮胎，也不聞不問，一度導致女子罹患憂鬱症、有輕生念頭；該爆料文章還PO出疑似女子與該協理妻子的對話，女子表示她存著錄音檔與墮胎紀錄，能夠提供對方看，「如果我說謊或是假人的，你可以來告我妨礙家庭」。

該女子對該協理的妻子說，「你可以問他（協理）5月14日去哪裡，他一定沒在家，因為他威脅我跟他去花蓮XX飯店，還強迫我做愛」，對方則回應目前需要冷靜一下、非常心痛，並提到會與男子離婚。

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