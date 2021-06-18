桃園機場航警陳以倫，考取警大公共安全研究所後，應補習班要求發表考取警大研究所心得，內容卻自爆畢業7年來都在打混摸魚，不僅害2名長官拔官、調職，自己也因影響聲譽、連續6年考績乙等，被航警 局記2大過免職，人生際遇瞬間從天堂掉到地獄，現在連高雄老家也不敢回去，只能一人躲在宿舍寢室裡。

據《三立新聞網》報導，陳以倫的同事透露，陳16日得知自己遭免職後，心情相當鬱悶，因為擔心被家人責罵，現在連高雄老家也不敢回去，獨自一人躲在宿舍寢室裡。而陳新單位的航警局保安大隊則透露，目前尚未收到陳的免職懲處公文，他目前請假中，會派幹部持續關心陳員狀況。

陳以倫考上警大研究所後，警察節前夕竟在公職補習班網站發文自爆，畢業進入航警局7年，從未受理過報案，也沒開過罰單，基本上每天都是在過退休生活，幾乎兩個月就出國玩，根本與社會與警界脫節，無奈因疫情關係，頓失玩樂重心，才重拾書本「上班打混摸魚，吊兒啷噹都能考上，其他人也行」。

事後曝光後引起各界撻伐，並招致警界圍剿抨擊「我們派出所、刑警在外出生入死，竟有航警爽到PO文炫耀」。陳以倫雖然趕緊刪文道歉，坦承思慮不周，輕浮草率的措辭，誇大美化職場的心得內容，傷害警大與航警聲譽，也對不起同事兢兢業業於國門的維護。

15日警察節當天，航警局原擬對他記過1次，改調保安大隊制服員警，但警政署認為處分太輕，航警局16日再開考績會，雖陳員列席陳述，強調已深刻檢討，懇請給他自新機會，但航警局仍決定記兩大過免職，並報警政署核准發布，同時撤銷他的警大研究所入學資格。另負責航警局安全檢查大隊長蘇茂智記過1次，調整內勤航空保安科長；隊長吳金龍記過2次，改調內勤警務正。