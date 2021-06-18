當獨行俠今年季後賽首輪遭快艇淘汰出局，獨行俠老闆庫班還放話總教練卡萊爾哪裡也不會去，沒想到如今全都變了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基18日爆料，卡萊爾已經告知庫班，自己不會繼續擔任獨行俠總教練，隨後獨行俠也官宣了。
這代表獨行俠管理階層面臨巨變，畢竟先前才傳出籃球事務總裁唐尼爾森下台，如今換成卡萊爾請辭，據傳他的最大離職主因，還是跟陣中球星東契奇關係欠佳，東契奇在本季不僅一次公開辱罵卡萊爾，甚至還在板凳席批評他亂喊暫停。
卡萊爾自從2008年接掌獨行俠兵符，最大成就是2011年領軍獨行俠拿下隊史唯一一次總冠軍，他是現役在NBA同一球隊領軍第3長的總教練，僅次於馬刺總教練帕波維奇與熱火史波斯查，待在獨行俠13年期間，他拿555勝478敗戰績。
「卡萊爾今天告訴我，他決定辭去總教練，我真的很喜歡他，他不僅是一名了不起的籃球教練，也是一名好友與知己，」庫班發表聲明表示，「我們之間的關係不僅籃球，我知道這點永遠不會改變，他幫我們把總冠軍獎盃帶回達拉斯，這是我永遠珍惜的回憶。」
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。