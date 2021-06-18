Rick Carlisle -- who led Dallas to the 2011 NBA championship -- informed Mavericks owner Mark Cuban today that he won't be returning as coach next season, Carlisle told ESPN. Carlisle had two years left on his contract. He spent 13 seasons as Mavericks coach. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 17, 2021

當獨行俠今年季後賽首輪遭快艇淘汰出局，獨行俠老闆庫班還放話總教練卡萊爾哪裡也不會去，沒想到如今全都變了！根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基18日爆料，卡萊爾已經告知庫班，自己不會繼續擔任獨行俠總教練，隨後獨行俠也官宣了。

這代表獨行俠管理階層面臨巨變，畢竟先前才傳出籃球事務總裁唐尼爾森下台，如今換成卡萊爾請辭，據傳他的最大離職主因，還是跟陣中球星東契奇關係欠佳，東契奇在本季不僅一次公開辱罵卡萊爾，甚至還在板凳席批評他亂喊暫停。

卡萊爾自從2008年接掌獨行俠兵符，最大成就是2011年領軍獨行俠拿下隊史唯一一次總冠軍，他是現役在NBA同一球隊領軍第3長的總教練，僅次於馬刺總教練帕波維奇與熱火史波斯查，待在獨行俠13年期間，他拿555勝478敗戰績。

「卡萊爾今天告訴我，他決定辭去總教練，我真的很喜歡他，他不僅是一名了不起的籃球教練，也是一名好友與知己，」庫班發表聲明表示，「我們之間的關係不僅籃球，我知道這點永遠不會改變，他幫我們把總冠軍獎盃帶回達拉斯，這是我永遠珍惜的回憶。」