今天在大聯盟場上印地安人以10：3大勝金鶯，我國好手張育成在這場比賽有亮眼表現，總計4打數2安打貢獻大聯盟新高4分打點，其中包含一支2分打點全壘打，是本場比賽致勝功臣，打擊率目前是.179，而張育成本次全壘打也是大聯盟生涯第三轟，正式超越胡金龍成大聯盟最多轟台灣球員。

Yu Chang - Cleveland Indians (2) pic.twitter.com/6V7VBKsRL2 — MLB HR Videos (@MLBHRVideos) June 17, 2021

今天印地安人從首局就攻勢不斷，拉米瑞茲(Jose Ramirez)率先擊出全壘打，布雷德利(Bobby Bradley)立刻再補上一支陽春炮將比數拉到3：0。到第2局金鶯海斯(Austin Hays)也擊出全壘打追回比分，不過羅沙里歐(Eddie Rosario)馬上在第3局還以顏色，再添一支陽春炮，比數4：1。

第4局金鶯響起反攻號角，法蘭柯(Maikel Franco)陽春炮追回1分，前面4局可說是雙方全壘打大戰，而曼錫尼(Trey Mancini)則靠安打再補上1分，追到3：4，戰局緊張。第4局下半印地安人克里梅特(Ernie Clement)即時敲出打點，比數來到5：3。

接著第6局好戲上場，張育成在二、三壘有人時，擊出清壘中外野安打，一棒打回2分，幫印地安人取得7：3領先，同時也中止連13打數無安打困境。接著第8局又是他個人秀，面對金鶯菜鳥投手選到1壞球時，一棒揮出左外野方向2分炮，將比數擴大到9：3，張育成連續為球隊拿下4分。

最後拉米瑞茲再為印地安人拿下第10分，終場就以10：3狂勝金鶯，他們全場狂掃13支安打，其中包含3支全壘打，火力相當驚人，讓金鶯派出的四位投手都吃足苦頭，先發羅培茲(Jorge López)投4.1局被敲7安打掉了5分最慘，自責分率上升到5.95。

本場比賽張育成擔任先發三壘手，也繳出本季代表作，一掃之前的低迷，更創下台灣打者在大聯盟最多轟紀錄，並幫助印地安人在此系列戰成功橫掃金鶯，相信此戰張育成的亮眼表現能幫助他找回信心，也能贏得球隊更多信任。