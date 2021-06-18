【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】聽說岩手縣驚見龍的眼睛！？位於八幡平山頂附近的「鏡沼」，由於春天融雪後的積水形成了像甜甜圈的造型，將中央的雪地包圍，看起來就像是一顆巨大的眼睛，如此天然奇觀被稱為「龍之眼（Dragon Eye）」。因為景象太過夢幻，龍之眼近年在社群媒體上掀起熱烈討論，最佳觀賞期約落在每年5月下旬到6月初，只有短短兩個星期！推薦此時此刻來一趟雪中健行，跟著登山嚮導體驗八幡平山頂區域，欣賞殘雪中的森林湖沼超美！也別錯過最新推出的龍之眼系列美食！SALADA FARM的「八幡平龍之眼奶酪」&「龍之眼優格冰淇淋汽水」：採用蝶豆花增添藍色視覺效果，前者是奶酪加上藍色檸檬果凍。後者的天空藍汽水搭上優格冰淇淋，非常吸睛。公路休息站西根和風餐廳的期間限定「龍之眼咖哩」：是以八幡平盛產的菠菜做成綠色咖哩象徵融雪水，中間的眼睛則放上溫泉蛋，微辣的咖哩口感讓人吃了欲罷不能。（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）

▲龍之眼系列甜點左邊是「八幡平龍之眼奶酪」，右邊則是「龍之眼優格冰淇淋汽水」，看起來都好可口。 圖：Salada Farm／提供