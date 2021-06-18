周四美股漲跌互見，台股今(18日)開盤以17384.74點、小跌5.87點開出，順利在除息當天即完成填息的台積電開盤小漲2元，開在608元，今起被列入處置股票的長榮開在133.5元，下跌3元，群創、彩晶續開高，高端開盤265元，上漲5元。

市場仍在消化美國聯準會(Fed)釋出可能最快在2023年升息的訊息，道瓊收低，而美債殖利率下滑，提振科技股表現，道瓊指數收盤下跌210.22點(或0.62%)，收在33,823.45點，標普500指數終場下跌1.84點(或0.04%)，收在4,221.86點，那斯達克指數收盤上漲121.67點(或0.87%)，以14,161.35點作收，費城半導體指數終場上漲30.70點(或0.96%)，收在3,231.71點。台積電ADR收盤上漲1.32%，聯電ADR則上漲2.55%。

台股17日開低走高，終場加權指數收在當日最高點17390.61點，上漲82.75點，除息的台積電尾盤急拉3元，收在606元，順利在除息當天完成填息，同時也推升指數向上，成交值4393億元，統計三大法人，外資及陸資賣超68.68億元，投信買超8.62億元，自營商買超6.09億元，合計賣超53.97億元。

台灣規模最大的一檔ETF元大台灣50(0050)將在今(18日)盤後進行持股調整，將納入貨櫃三雄長榮、陽明、萬海以及面板股友達，遭刪除的則為台灣高鐵、緯穎、正新、可成。